Halbjahres-Lieferverträge Milchpreise sinken deutlich

Aldi legt vor und senkt den Milchpreis. Die Menge auf dem stark schwankenden Markt ist derzeit wieder groß. Bei der Butter hingegen erhöhen sich die Preise spürbar.

In den Supermarktregalen zeichnet sich ein deutlicher Preisrückgang bei der Milch ab. Der Discounter Aldi Süd kündigte auf Nachfrage an, seine Preise für den Liter frische Vollmilch in der untersten K