Halloween Deutsche geben Millionen für Süßes aus

Vampire aus Schokolade, Spinnen aus Fruchtgummi - zu Halloween zieht so manche gruselige Gestalt in die Süßwarenregale des Handels ein. Herstellern spülen sie Millionen in die Kasse.Gespenster, Spinnen und Vampire aus Fruchtgummi oder Lakritz bescheren den Süßwarenherstellern zu Halloween Millionenumsätze. Insgesamt gaben die Verbraucher in Deutschland im vergangenen Jahr knapp 14,6 Millionen Euro für speziell zu Halloween gestaltete Süßwaren aus, wie der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie am Montag unter Berufung auf Zahlen des Marktforschungsinstituts Nielsen berichtete.

