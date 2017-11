Handelsabkommen JD.com will für Milliarden US-Agrargüter kaufen

Der chinesische Online-Händler JD.com hat beim Besuch der Wirtschaftsdelegation von US-Präsident Trump ein Handelsabkommen unterzeichnet. Danach will der Alibaba-Rivale in den nächsten drei Jahren US-Agrargüter im Wert von zwei Milliarden US-Dollar einkaufen.Beim Besuch von US-Präsident Donald Trump in Peking sind eine Reihe von Wirtschaftsabkommen mit einem Umfang von neun Milliarden US-Dollar unterzeichnet worden.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.