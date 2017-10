Henkel Deutscher Waschmittelchef geht nach Nordamerika

Stephan Füsti-Molnár tritt mit dem neuen Jahr einen neuen Posten im Henkel-Reich an. Künftig wird der Chef der deutschen Wasch- und Reinigungsmittelsparte das Nordamerikageschäft führen. Wer ihn in Deutschland beerbt, steht bereits fest. Stephan Füsti-Molnár geht für Henkel nach Nordamerika: Mit dem neuen Jahr übernimmt er dort als President Consumer Goods sowie Regional Head Laundry & Home Care das Konsumgütergeschäft, wie es in einer Mitteilung heißt.

