Hohe Verluste Vion schließt Schlachtbetrieb in Zeven

Der Schweinefleischproduzent Vion zieht an seinem Standort Zeven die Reißleine: Nach hohen Verlusten in den vergangenen Jahren soll der Betrieb zum nächstmöglichen Zeitpunkt geschlossen werden. Im Gegenzug wird der Betrieb in Emstek ausgebaut.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.