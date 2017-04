Tissuesparte SCA-Spaltung befeuert Übernahmespekulationen

Die Pläne des schwedischen Tempo-Herstellers SCA, das Geschäft mit Tissue-Produkten in eine eigene Gesellschaft abzuspalten, heizen die Gerüchteküche an. Finanzinvestoren sollen bereits Interesse an dem neuen Hygieneprodukt-Hersteller angemeldet haben.

