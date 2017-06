Forschung und Entwicklung Ferrero eröffnet Innovationszentrum in Singapur

Der italienische Süßwarenkonzern Ferrero hat in Singapur ein neues Innovationszentrum in Betrieb genommen. An dem Standort sollen Produktentwicklung und Ernährungsforschung, aber auch die Analyse von Verbraucherverhalten angesiedelt werden.

