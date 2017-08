Insektizid Fipronil möglicherweise auch in deutschen Betrieben

Das in Millionen verseuchten Eiern gefundene Insektizid Fipronil kam möglicherweise auch in einigen Legehennenbetrieben in Deutschland zum Einsatz. Verantwortlich könnte ein verunreinigtes Reinigungsmittel sein.

