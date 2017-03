Investitionen Henkel bündelt Venture-Capital-Geschäft

Der Konsumgüterriese Henkel führt seine Venture-Capital-Aktivitäten in einem eigenen Bereich zusammen. Insgesamt hat der Hersteller bereits 25 Mio. Euro in Start-ups gesteckt. Beteiligt haben sich die Düsseldorfer dabei auch an Rocket Internets Wäschedienst Zipjet.

