Investitionsstrategie Oetker will im Ausland zukaufen

Die Oetker-Gruppe will den Milliardenerlös aus dem Verkauf ihrer Schifffahrtssparte vor allem in ausländische Lebensmittelunternehmen investieren. Das machte der Vorsitzende des Konzernbeirats, August Oetker, im Interview mit der Lebensmittel Zeitung deutlich. Nach dem Verkauf der Reederei Hamburg Süd wandelt sich Oetker vom Mischkonzern weitgehend zurück zum Lebensmittelspezialisten: "Die Lebensmittelbranche gibt so viel her", sagte Unternehmenspatriarch August Oetker der LZ.

