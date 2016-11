Investorentag Unilever will Gewinnwachstum beschleunigen

Der Konsumgüterkonzern Unilever will in den kommenden Jahren seine Margen deutlich verbessern. Mehr als eine Milliarde Euro will der Konzern bei Werbeausgaben, Beraterkosten und Reisebudget einsparen. Zudem sollen renditestarke Produkte stärker in den Fokus rücken.

