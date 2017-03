Ausblick Beiersdorf will stärker als der Markt wachsen

In seinem Kerngeschäft mit Pflegeartikeln peilt der Nivea-Hersteller Beiersdorf 2017 ein organisches Umsatzwachstum von 3 bis 4 Prozent an. Trotz des Gewinnanstiegs im abgelaufenen Geschäftsjahr will Beiersdorf die Dividende erneut nicht erhöhen.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.