Kalbfleisch Brüninghoff setzt auf Herkunft

Der private Kalbfleischanbieter Brüninghoff will das stärkere Interesse von Handel und Konsumenten an der Fleischspezialität nutzen, um seine Position im Markt zu stärken. Die zunehmenden Aktionen im LEH für Kalbfleisch sind nach Ansicht der Marktbeteiligten ein Indiz dafür, dass dieses Premiumprodukt endgültig aus der Schmuddelecke herausgetreten ist, in das es vor fast 30 Jahren wegen diverser Skandale geraten ist.

