Klingenstreit Procter klagt erneut gegen Edgewell

Die Procter-Tochter Gillette sieht in einem neuen Rasierklingen-Streit in den USA wieder Patentrechte durch den Konkurrenten Edgewell verletzt: Diesmal geht es um Klingen, die auf die Griffe des Procter-Rasiersystems Fusion passen.Der Rasierklingenhersteller Gillette klagt in den USA erneut gegen Konkurrent Edgewell: Diesmal sieht die P&G-Tochter eigene Patentrechte durch die von Edgewell produzierten Hydro-Connect-5-Rasierklingen verletzt.

