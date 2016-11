Kommentar Karlsberg vor Kursschwenk

Wer sich nicht bewegt, verliert. Das gilt auch für Schwergewichte der deutschen Brauwirtschaft. So schwer es fällt, tradierte Wachstumsstrategien ad acta zu legen: Der Biermarkt ist und bleibt rückläufig. Das ist eine Wahrheit. Die zweite: Der Deutsche trinkt differenzierter. Mainstream war gestern, Vielfalt ist heute und führt in die Zukunft. Jetzt schwenkt die Brauerei Karlsberg auf eine Portfolio-Denke ein, will Dachmarke bauen und ein Stück weit auch nachholen, womit Bernhard Schadeberg seine Marke Krombacher an die Spitze des Marktes geführt hat.

