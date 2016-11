Kooperation mit Deliveroo Heineken liefert Bier an die Haustür

Heineken startet in London in Kooperation mit Deliveroo einen eigenen Bier-Lieferdienst: Bestellungen von Heineken-Bieren und -Ciders werden per Kurier innerhalb von 20 Minuten ausgeliefert. Der dänische Bierbrauer hat dafür eigens die Sparte Brew House gegründet.

