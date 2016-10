Krise Milchindustrie sieht Preistal durchschritten

Der Milchindustrie-Verband geht von einer deutlichen Entspannung am Milchmarkt aus. Weltweit steigende Notierungen an den Milchbörsen dürften zu höheren Preisen für Erzeuger und Verbraucher führen. Hintergrund ist ein geringeres Rohstoffangebot an Milch.

