Kroatischer Großkonzern Agrokor-Gründer in London festgenommen

Der mit internationalem Haftbefehl gesuchte Unternehmer hinter dem kroatischen Lebensmittelkonzern Agrokor, Ivica Todoric, ist in London festgesetzt worden. Dem 66-jährigen Milliardär werden Konkursverschleppung und Bilanzfälschung bei dem angeschlagenen Riesenkonzern vorgeworfen.Der reichste Unternehmer im jüngsten EU-Mitgliedsland Kroatien, Ivica Todoric, ist am Dienstag in London festgenommen worden.

