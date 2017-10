L'Oréal Deutschland Kosmetikkonzern bekommt neue Personalchefin

Der französische Kosmetikkonzern L'Oréal findet für seine deutsche Niederlassung eine Nachfolgerin für Michael Kienle, der seinen Posten als HR-Direktor aufgibt, um beim Hersteller neue Aufgaben zu übernehmen.Jenni Gallagher (44) fungiert als neue Human-Resources-Direktorin bei L'Oréal Deutschland. Sie folgt in dieser Funktion Michael Kienle nach, der seit 2015 HR-Direktor war und nun in gleicher Funktion den Bereich "Travel Retail" in Paris verantwortet.

