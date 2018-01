Neues Branchenevent LZ Open "Auch emotionalen Nutzen bieten"

Was bringt die Digitalisierung großen Markenherstellern in der Kommunikation? Das erklärt Jürgen Herrmann, Geschäftsführer Marketing von Ritter, im Kurzinterview. Wer es ausführlicher mag: Am 23. Januar steht der Manager beim neuen Branchenevent LZ Open auf der Bühne und diskutiert darüber, wie Kundenbindung im digitalen Zeitalter funktioniert.



Herr Herrmann, alle reden von Individualisierung und Digitalisierung. Was kann ein "Massenhersteller" damit anfangen?

Gerade ein "Massenhersteller", dem die mit der Digitalisierung einhergehenden technischen Möglichkeiten eine Individualisierung oft erst eröffnen, kann beides nutzen, um die Marken-Faszination zu schaffen beziehungsweise zu steigern. Entscheidend dabei ist, dass man dem Verbraucher nicht nur rationalen, sondern auch emotionalen Nutzen bietet. Dies gilt für Verkauf & Kommunikation gleichermaßen. Ein gutes Beispiel hierfür ist etwa der Einhorn-Hype.



Kleinere Chargen bedeuten doch immer höhere Kosten. Lohnt sich der Aufwand?

Ja, ganz einfach, wenn der Nutzen für den Verbraucher stimmt, dann erzielt man auch den notwendigen Preis. Das sieht man etwa bei den individualisierten Sneakers von Adidas.



Wie sieht es mit der Kundentreue aus, stärken solche Aktivitäten die Marke?

Wenn eine Marke durch Individualisierung und Digitalisierung relevanten und einzigartigen Nutzen bietet, dann schafft man Faszination und Zufriedenheit und damit Kundentreue. Wenn nicht, ist es nur digitale Verschwendung.





