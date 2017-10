Lindt & Sprüngli Schokoladenprimus bekommt neuen Länderchef in der Schweiz

Der langjährige CEO von Lindt & Sprüngli in der Schweiz verabschiedet sich Ende des Jahres in den Ruhestand. Sein Nachfolger steht bereits fest.Kamillo Kitzmantel, CEO von Lindt & Sprüngli in der Schweiz, und Mitglied der Konzernleitung wird Ende Dezember in den Ruhestand gehen. Seine Nachfolge übernimmt Marco Peter, der Anfang Januar in die Rolle des CEO von Lindt & Sprüngli in der Schweiz schlüpfen wird.

