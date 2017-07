Marken-Lebensmittel Tschechien fühlt sich bei Produktqualität diskriminiert

Weniger Fisch in den Fischstäbchen, weniger Kakao in der Nuss-Nougat-Creme: Die Kritik aus Osteuropa an vermeintlich unterschiedlichen Produktstandards zwischen Ost und West bekommt mit einer aktuellen Testreihe in Tschechien neue Nahrung.

