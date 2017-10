Markendehnung Ferrero macht mit Unilever "Kinder"-Eis

Ferrero bringt zusammen mit Unilever erstmals Eiskrem der Marke Kinder auf den Markt. Zur Saison 2018 wird der Magnum-Hersteller ein Sortiment unter der Weltmarke zuerst in Frankreich, Deutschland, Östereich und der Schweiz an den Handel liefern.Ferrero dehnt seine Markenikone Kinder bis in die Eistruhe: Im nächsten Jahr soll die populäre Kinder-Schokolade auch als Eiskrem in den Handel kommen.

