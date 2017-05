Markteinstieg Red Bull will in Bittergetränke machen

Unter dem Namen "Organics by Red Bull" plant der Energydrinkhersteller offenbar sogenannte Bittergetränke wie Ginger-Ale oder Tonic-Water auf den Markt zu bringen. Laut einem Medienbericht soll Red Bull mit seinen neuen Produkten in Österreich bereits in den Startlöchern stehen.

