Mergers & Acquisitions Like Meat wächst unter Heristo-Dach

Der Lebensmittelkonzern Heristo forciert sein Veggie-Geschäft. Das Unternehmen hat die Mehrheit am Düsseldorfer Start-up Like Meat übernommen. Die Rheinländer gelten als Shootingstar im schwächelnden Fleischersatz-Markt. Nachdem der Verkauf von 95 Prozent der Geflügelhandelstochter Paulsen besiegelt ist, forciert die Heristo AG nun das Veggie-Geschäft: Das Unternehmen aus Bad Rothenfelde bestätigte jetzt LZ-Informationen, nach denen es sich eine Mehrheit am Düsseldorfer Start-up Like Meat gesichert hat.

