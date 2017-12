Milchpulver-Werk Nestlé will Molkerei in der Mongolei verkaufen

Nestlé will Molkerei in der Mongolei verkaufen

Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé will lokalen Medienberichten zufolge Produktionskapazitäten in Asien abbauen. Ein Milchpulver-Werk in der Inneren Mongolei soll an eine chinesische Unternehmensgruppe verkauft werden.

Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé will laut einem chinesischen Medienbericht eine Molkereianlage in der Inneren Mongolei verkaufen. Die Fabrik in Hulunbuir