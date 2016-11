Milchsparte Müller UK investiert und schließt

Müller-Milch will in Großbritannien 60 Mio. Pfund in den Ausbau und die Modernisierung von fünf Werken seiner Milchsparte investieren. Gleichzeitig soll der von Dairy Crest übernommene Produktionsstandort Chadwell Heath schrittweise geschlossen werden.

