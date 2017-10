Milliarden-Deal Unilever kauft südkoreanischen Kosmetikhersteller

Um in Südkorea einen Zukauf zu stemmen, greift Unilever tief in die Tasche. Von Investoren übernimmt der Dove- und Axe-Hersteller die Kosmetikfirma Carver Korea. Der Konsumgüterkonzern Unilever verstärkt sein Kosmetikgeschäft mit einem Zukauf. Wie der Dove- und Axe-Hersteller am Montag mitteilte, erwirbt er für 2,27 Milliarden Euro die südkoreanische Kosmetikfirma Carver Korea.

