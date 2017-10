Millioneninvestition Nestlé Purina baut neue Tiernahrungsfabrik in den USA

Über 300 Millionen US-Dollar nimmt Nestlé in die Hand, um in den USA das Geschäft mit Tiernahrung voranzutreiben. Das Geld fließt in die erste neue US-Fabrik seit 20 Jahren. Nestlé stärkt seine Tiernahrungssparte Purina in den USA: Für 320 Mio. US-Dollar will der Schweizer Nahrungsmittelkonzern ein neues Produktionswerk und Distributionszentrum in Hartwell im US-Bundesstaat Georgia errichten.

