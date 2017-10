Molkereiriese Saputo kauft in Australien zu

Kanadas größter Milchverarbeiter Saputo will sich in Australien mit einem weiteren Zukauf stärken. Mit dem Management der angeschlagenen Molkerei Murray Goulburn ist sich der Konzern handelseinig.Saputo ist auf dem Weg zum Top-Milchverarbeiter in Australien zu werden. Der kanadische Milchriese ist sich mit dem Management der australischen Genossenschaft Murray Goulburn handelseinig: Für 1,3 Mrd.

