Monsanto-Übernahme Bayer bereitet Genehmigungsanträge vor

Der Pharma- und Agrarkonzern Bayer will noch in diesem Jahr die Anträge zur Genehmigung der Monsanto-Übernahme in den USA einreichen. Im ersten Quartal 2017 soll der Zusammenschluss dann auch bei der Europäischen Union beantragt werden. Ende nächsten Jahres soll die Transaktion abgeschlossen sein.

