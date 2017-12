Mozzarella-Produktion DMK und Arla kooperieren

Die steigende Nachfrage nach Mozzarella wollen DMK und Arla in Kooperation bedienen. So stellt die DMK künftig den Käse für den Wettbewerber her, Arla steuert die Milch bei. Zudem kommt die Produktion dem gemeinsamen Joint Venture zugute.

35.000 Tonnen Mozzarella stellt DMK künftig für Arla her. Einen entsprechenden Lohnfertigungsvertrag haben die beiden Molkereiriesen