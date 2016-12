Nach Anschlag in Berlin Coca-Cola sagt Weihnachtstruck-Tour ab

Der Getränkeriese Coca-Cola beendet seine Weihnachtstruck-Tour vorzeitig. Eigentlich hätte am Freitag die letzte Etappe zum Brandenburger Tor führen sollen. In Anbetracht der Ereignisse in Berlin sei es nicht der richtige Augenblick für das Event, heißt es vom US-Konzern.

