Nach Großbrand in Lohne Bauauschuss stimmt Wiederaufbau von Wiesenhof-Werk zu

Der an Ostern durch ein Großfeuer schwer beschädigte Wiesenhof-Standort in Lohne soll wieder aufgebaut werden. Der Bauausschuss der Stadt Lohne stimmte dem Antrag des Unternehmens zu. Geschlachtet werden sollen langfristig wieder bis zu 432.000 Tiere am Tag.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.