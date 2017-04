Nachfolge beim Kaffeeröster Albert Darboven lässt sich Zeit

Darboven-Chef und Mehrheitseigner Albert Darboven will sich noch mehr Zeit geben, um seinen möglichen Nachfolger auf Herz und Nieren zu prüfen. Bis dahin will der 81-Jährige noch "ein paar Jahre" selbst das Steuer in der Hand behalten. Einen Verkauf des Hamburger Traditionsrösters schließt er aus.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.