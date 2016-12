Nachfolger von Muhtar Kent James Quincey wird 2017 Coke-Chef

An der Spitze des Getränkekonzerns Coca-Cola bahnt sich die Wachablösung an: Am 1. Mai 2017 wird James Quincey die Nachfolge von Muhtar Kent als Chief Executive Officer antreten, der ab dann nur noch als Chairman agieren wird. Der bisherige COO galt als heißester Favorit auf die Führungsrolle beim weltgrößten Softdrink-Hersteller.

