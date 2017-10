Neuausrichtung DMK Group strafft Verwaltung

Die DMK Group setzt ihre Neuausrichtung mit weiteren Einsparungen fort: Diesmal trifft es die Verwaltung der Rosen-Eiskrem in Waldfeucht-Haaren. Die DMK Group beschließt die Verwaltung von Rosen-Eiskrem in Waldfeucht-Haaren mit der der DMK-Eis-Tochter zusammenzulegen, teilt das Unternehmen mit. Der künftige Sitz von Rosen-Eiskrem wird dann ebenfalls in Everswinkel sein. Die DMK Group will damit, wie es heißt, die "Effizienz des Tochterunternehmens deutlich steigern".

