Neue Forschung Nestlé reduziert massiv Zucker

Immer mehr Länder sagen im Kampf gegen Zivilisationskrankheiten wie Fettleibigkeit Zucker den Kampf an und führen Sondersteuern ein. Der weltgrößte Lebensmittelhersteller Nestlé verkündet derweil einen Forschungsdurchbruch: Mit einem neuen Verfahren soll der Zuckergehalt in Süßigkeiten um bis zu 40 Prozent gesenkt werden - bei gleichem Geschmack, so das Versprechen.

