Neue Zentrale Revlon bündelt D-A-CH-Geschäft in Wiesbaden

Nach der Übernahme von Elizabeth Arden im vergangenen Jahr führt Revlon seine Geschäfte in der Region D-A-CH künftig von Wiesbaden aus. Der Standort Düsseldorf wird geschlossen. Zudem gibt der Kosmetikhersteller die operative Führung seiner Friseursparte in Deutschland in neue Hände.Der Kosmetikhersteller Revlon zieht die Zentralfunktionen seiner Region Deutschland, Österreich und Schweiz an einem neuen Standort in Wiesbaden zusammen.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.