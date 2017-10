Neue strategische Ausrichtung Nestlé macht sich fit für die Zukunft

Nestlé-Chef Mark Schneider äußert sich erstmals umfassend zur Neuausrichtung des Konzerns. Vor Investoren verspricht der CEO höhere Margen und einen stärkeren Fokus auf das Endkundengeschäft. In China wird gar ein Nestlé-Sprachassistent erprobt. Nestlé möchte wie Google und Amazon den direkten Kontakt zum Kunden: Die Schweizer stellten in dieser Woche auf ihrem Investorentag in London einen smarten Sprachassistenten vor, den es seit kurzem in China gibt.

