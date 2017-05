Neues Kochstudio Maggi macht sich frisch

Seit Jahren sind die ehemals fünf Maggi-Kochstudios in Deutschland geschlossen. Jetzt startet die Nestlé-Traditionsmarke einen neuen Versuch. In der Frankfurter City eröffnet am 1. Juni der umgebaute Markenstore als interaktive Koch-Werkstatt und begehbarer Foodblog.

