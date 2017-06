Neues Mantra Danone überarbeitet Firmenlogo

Danone will sich stärker als Konzern mit Bewusstsein positionieren: "One Planet. One Health" schreibt sich der Nahrungsmittelriese künftig ins eigene Logo und lässt selbst seinen Namensgeber in eine andere Richtung schauen.

