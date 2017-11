Neues Segment Red Bull bricht mit Monomarken-Strategie

Red Bull will sich nicht länger auf Energie-Getränke begrenzen. Nun schaltet Dietrich Mateschitz die neue Bittergetränke-Range auch für weitere Länder scharf. Nach Österreich und der Schweiz folgt 2018 Deutschland. Red Bull-Inhaber Dietrich Mateschitz drückt aufs Gas. Nur wenige Monate nach Verkaufsstart in Österreich ist jetzt entschieden: die neue Sub-Brand Organics by Red Bull auf weitere europäische Länder auszurollen.

