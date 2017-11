Neun Monate Baywa verkauft mehr Maschinen

Insgesamt stiegen die Umsätze der Baywa in den ersten drei Quartalen um 4,7 Prozent auf knapp 12 Milliarden Euro Der Nettogewinn legte um 12 Prozent auf 28 Millionen zu Bessere Stimmung in der Bauernschaft nutzt dem Agrarhandelskonzern Baywa: Die Landwirte investieren wieder mehr in ihre Maschinen. Neben einem Plus beim Verkauf neuer Landmaschinen verkaufte das größte deutsche Landhandels-Unternehmen in den ersten neun Monaten auch ein Fünftel mehr gebrauchte Traktoren als im Vorjahreszeitraum, wie Vorstandschef Klaus Josef Lutz am Donnerstag in München mitteilte.

