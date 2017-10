Neun Monate Berentzen wächst mit alkoholfreien Getränken

Berentzen kann in den ersten neun Monaten den Umsatz dank Zuwächsen bei alkoholfreien Getränken steigern. Schlechte Ernten im Sommer drücken auf das Ergebnis, nun will der Hersteller die Versorgung mit Orangen verbessern.Im Geschäft mit Systemen für frisch gepresste Orangensäfte will sich der Getränkehersteller Berentzen künftig mit frühzeitigeren Kontrakten für die Früchte besser absichern.

