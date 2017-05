Niedersachsen Nasskaltes Wetter bremst Spargelbauern aus

Das seit Wochen andauernde nasskalte Wetter stört den Spargelanbau in Niedersachsen. Vereinzelt könne derzeit der Lebensmitteleinzelhandel nicht in ausreichender Menge beliefert werden, heißt es vom Geschäftsführer der Spargelanbauer in Niedersachsen.

