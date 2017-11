Nuss-Nougat-Creme Ferrero ändert Rezeptur für Nutella

Für die Nuss-Nougat-Creme Nutella wurde die Rezeptur verändert. Unter anderem wurde der Anteil an Magermilchpulver erhöht. Damit einher geht eine internationale Angleichung der Zutaten.Ferrero hat die Rezeptur von Nutella international vereinheitlicht – und dafür Kritik in Deutschland geerntet. Traditionell unterscheiden sich die Zutaten von Nutella in Deutschland, Italien, Frankreich und Osteuropa.

