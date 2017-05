On-Demand-Modell Gillette verschickt Rasierklingen auf Abruf

Jede zehnte Rasierklinge verkauft sich in den USA bereits über ein Online-Abomodell. Gesamtmarktführer Gillette will mit seinem eigenen überarbeiteten Dienst nun stärker mitmischen. Neben dem Abo-Prinzip bietet "Gillette On Demand" den Klingen-Nachschub jetzt auch "auf Zuruf" – per SMS oder E-Mail.

