Out-of-Home Vion macht Tempo beim Food Service

Mit den Töchtern Salomon Food World und FVZ Convenience hat der Vion-Konzern viel vor: Die gemeinsame Sparte Food Service soll weiterhin stärker wachsen als der Markt und so bis 2020 zu den Top 5 in Europa gehören. Die Vion Food Group will 2018 die Ernte aus ihrem harten Umbau- und Sanierungsprogramm einfahren und künftig mit Mehrwert-Themen punkten. Eine besondere Rolle spielt dabei aus Sicht von CEO Francis Kint der Out-of-Home-Markt.

