Pellet-Produktion Intersnack schließt Werk in Cloppenburg

Intersnack schließt Werk in Cloppenburg

Angesichts des steigenden osteuropäischen Wettbewerbs stellt der Chio-Hersteller Intersnack seine Produktion für Halbfabrikate neu auf. Für das Werk in Cloppenburg bedeutet dieser Schritt das Ende.

Im Frühjahr 2019 sollen die Lichter in Intersnacks Werk in Cloppenburg ausgehen. Der Hersteller von Chipsmarken wie Funnyfrisch und Chio will die Pellets-Produktion neu aufstellen, te